Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’

E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

PONTINA E LA ROMANINA.

DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA

CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE.

INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO, CI

TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER

IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE A TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE, OLTRE AL TRAFFICO C’E’ ANCHE UN VEICOLO

IN PANNE.

INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI

TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A

TRATTI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA

RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-

CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO

SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE

DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20

