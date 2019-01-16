Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PONTINA E LA ROMANINA.
DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA
CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE.
INCIDENTE ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA VIA DIGNANO D’ISTRIA E VIALE RONCHI
CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO. ATTENZIONE OLTRE AL
TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DELL’IPPICA DOVE
DOPO UN INCIDENTE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A
TRATTI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma