Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE
IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA ROMANINA.
DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA PRIMA PORTA
A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE.
INCIDENTE ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA VIA DIGNANO D’ISTRIA E VIALE RONCHI
CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DELL’IPPICA DOVE
DOPO UN INCIDENTE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.
PIUTTOSTO INTENSSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI DA CORSO
FRANCIA A VIA SALARIA DA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA
E VIALE CASTRENSE.IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO. DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma