Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’

E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE

IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA ROMANINA.

DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA PRIMA PORTA

A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE.

INCIDENTE ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA VIA DIGNANO D’ISTRIA E VIALE RONCHI

CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DELL’IPPICA DOVE

DOPO UN INCIDENTE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.

PIUTTOSTO INTENSSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI DA CORSO

FRANCIA A VIA SALARIA DA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA

E VIALE CASTRENSE.IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO. DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA

RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-

CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO

SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE

DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma