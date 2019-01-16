Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA
CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE, CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA
ROMANINA.
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DELL’IPPICA DOVE
DOPO UN INCIDENTE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A
TRATTI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA
OPPOSTA TRA LA A24 E VIA NOMENTANA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma