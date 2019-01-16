Traffico Roma del 16-01-2019 ore 20:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALLE PORTE DI ROMA SU VIA FLAMINIA DOVE PER
INCIDENTE CI SONO CODE DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA
CAPITALE.
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA EAPPIA.
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A
TRATTI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE,
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma