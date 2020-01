Traffico Roma del 16-01-2020 ore 09:00

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E

APPIA.

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA CASSIA BIS E AURELIA.

SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA 24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA

TANGENZIALE EST.

CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DI CAMPI SPORTIVI

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA TIBURTINA TRA IL GRA E VIA DI TOR

CERVARA DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALRIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA

PANAMA.



CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE METRO SAN GIOVANNI IN ENTRATA .

ACCESSIBILE SOLO IN USCITA. POSSIBILE UTILIZZARE PER L’ACCESSO LE STAZIONI

DI MANZONI O RE DI ROMA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma