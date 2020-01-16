Traffico Roma del 16-01-2020 ore 09:00
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
APPIA.
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA CASSIA BIS E AURELIA.
SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA 24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA TIBURTINA TRA IL GRA E VIA DI TOR
CERVARA DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA SALRIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA
PANAMA.
CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE METRO SAN GIOVANNI IN ENTRATA .
ACCESSIBILE SOLO IN USCITA. POSSIBILE UTILIZZARE PER L’ACCESSO LE STAZIONI
DI MANZONI O RE DI ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma