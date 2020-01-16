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Traffico Roma del 16-01-2020 ore 10:30

di - 16 Gennaio 2020 - 10:30

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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
APPIA.
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA FLAMINIA E VIA
TRIONFALE: SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA INCOLONNA TRA IL GRA E SPINACETO IN
DIREZIONE POMEZIA.
 RIAPERTA LA STAZIONE METRO  SAN GIOVANNI IN ENTRATA, SEGNALATA IN
PRECEDENZA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO.
  BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ANCHE QUEST’OGGI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI DALLE 07.30 ALLE 20.30.
 DALLE 7,30 ALLE 10,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30, LO STOP ALLE AUTO DIESEL È
ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO A EURO 6
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
 
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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