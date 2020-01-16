Traffico Roma del 16-01-2020 ore 12:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E SPINACETO IN
DIREZIONE POMEZIA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI
DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA ALBERTO BERGAMINI NEI PRESSI
DELLA SEDE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 20.30.
DI NUOVO NEL POMERIGGIO, DALLE 16,30 ALLE 20,30, LO STOP ALLE AUTO DIESEL
SARÀ ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO A EURO 6
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma