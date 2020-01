Traffico Roma del 16-01-2020 ore 12:30

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E SPINACETO IN

DIREZIONE POMEZIA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI

DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE

DEL CENTRO.

IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA ALBERTO BERGAMINI NEI PRESSI

DELLA SEDE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.

RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 20.30.

DI NUOVO NEL POMERIGGIO, DALLE 16,30 ALLE 20,30, LO STOP ALLE AUTO DIESEL

SARÀ ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO A EURO 6





PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma