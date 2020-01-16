Traffico Roma del 16-01-2020 ore 14:30
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CI SONO GROSSI PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA
LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA.
CHIUSI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E DA VIA ENRICO
PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN
VIA DELLA PINETA SACCHETTI E IN VIA TRIONFALE. SULLA STESSA VIA TRIONFALE
CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL BOCCONE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ADA NEGRI.
PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA; CODE PER INCIDENTE TRA LA
TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELL’AQUILA. RIPERCUSSIONI ANCHE
SULLA STESSA TANGENZIALE.
INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA IN VIALE CAPITAN CONSALVO IN PROSSIMITÀ DI
VIA ANDREOTTO SARACINI
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma