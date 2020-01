Traffico Roma del 16-01-2020 ore 16:30

CI SONO ANCORA PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA

LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA.

CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA MARIO FANI E DA

VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE NELLA ZONA DI MONTE MARIO, IN

VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA DELLA

CAMILLUCCIA, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA TRIONFALE.

INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA CORINALDO.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI PORTONACCIO PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC. CI SONO INCOLONNAMENTI,

AL DELLA VITTORIA UN INCIDENTE IN PIAZZA LAURO DE BOSIS PROVOCA CODE SUL

LUNGOTEVERE A PARTIRE DA PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO.

NELL’ESTREMA PERIFERIA EST UN INCIDENTE SULLA PRENESTINA È CAUSA DI CODE

ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSO DELL’OSA, CI TROVIAMO A ROCCA CENCIA.

RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 20.30.

DI NUOVO NEL POMERIGGIO, DALLE 16,30 ALLE 20,30, LO STOP ALLE AUTO DIESEL

SARÀ ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO A EURO 6

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma