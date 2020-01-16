Traffico Roma del 16-01-2020 ore 17:00
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RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RIMASTA CHIUSA PER DIVERSE ORE PER LE
CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. RESTA TRAFFICO
MOLTO INTENSO CON CODE IN TUTTA LA ZONA DI MONTE MARIO, IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, VIA DELLA CAMILLUCCIA, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA TRIONFALE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E
ANCORA DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE SINO A LA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CRISTOFORO COLOMBO, LAURENTINA,
APPIA E ROMANINA.
INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ALTRO INCIDENTE
SULLA STESSA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’OSA. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI PORTONACCIO PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC. CI SONO INCOLONNAMENTI.
INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI
VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA SALARIA E ANCORA
DALLA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO DA VIA DELLE
VALLI ALLA SALARIA.
RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE; SINO ALLE 20,30, LO STOP ALLE
AUTO DIESEL È ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO ALLA CATEGORIA EURO 6
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma