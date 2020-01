Traffico Roma del 16-01-2020 ore 17:30

NON MOLTE LE NOVITÀ, SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO SINO ALL’USICTA ROMANINA.

INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ALTRO INCIDENTE

SULLA STESSA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’OSA. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI.

TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI PORTONACCIO PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC. CI SONO INCOLONNAMENTI.

INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI

VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA SALARIA E ANCORA

DALLA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO DA VIA DELLE

VALLI ALLA SALARIA.

RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE; SINO ALLE 20,30, LO STOP ALLE

AUTO DIESEL È ESTESO A TUTTI I VEICOLI FINO ALLA CATEGORIA EURO 6

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma