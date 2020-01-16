Traffico Roma del 16-01-2020 ore 18:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E
SULLE CONSOLARI, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE
VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA FASCIA VERDE.
SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E
SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA.
INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ALTRO INCIDENTE
SULLA STESSA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’OSA. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI. CODE IN VIA PONTE DI NONA.
INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI
VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI.
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR E DAL
BIVIO CON LA COLOMBO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI LATINA.
SULLA VIA APPIA CODE DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO. CODE ANCHE TRA
CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E
TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18
34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma