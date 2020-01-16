Traffico Roma del 16-01-2020 ore 19:30
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STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLE STRADE
CITTADINE. RESTA PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A
CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO
ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE.
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE A
PARTIRE DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA PONTINA EUR.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLLA PONTINA SINO
ALL’USCITA ROMANINA.
INCIDENTE E DISAGI IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE DEI
FONTANILI.
INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI
VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA.
SULLA VIA APPIA CODE DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO. CODE ANCHE TRA
CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E
TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18
34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma