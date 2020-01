Traffico Roma del 16-01-2020 ore 19:30

STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLE STRADE

CITTADINE. RESTA PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A

CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO

ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE.

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE A

PARTIRE DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA PONTINA EUR.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLLA PONTINA SINO

ALL’USCITA ROMANINA.

INCIDENTE E DISAGI IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE DEI

FONTANILI.

INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI

VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA.

SULLA VIA APPIA CODE DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO. CODE ANCHE TRA

CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma