Traffico Roma del 16-01-2020 ore 20:00

POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE. RESTANO DISAGI SUL RACCORDO

ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE A PARTIRE

DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA PONTINA EUR.

DIESEL FERMI ANCHE DOMANI VENERDÌ 17 GENNAIO. PROROGATI I PROVVEDIMENTI

ANTI INQUINAMENTO CON IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA

COSIDDETTA FASCIA VERDE CON I MEDESIMI ORARI, OVVEROSIA DALLE 7.30 ALLE

10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE RIGUARDA TUTTI GLI

AUTOVEICOLI DIESEL DA EURO 3 FINO A EURO 6.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma