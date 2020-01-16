Traffico Roma del 16-01-2020 ore 20:00
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE. RESTANO DISAGI SUL RACCORDO
ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE A PARTIRE
DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA PONTINA EUR.
DIESEL FERMI ANCHE DOMANI VENERDÌ 17 GENNAIO. PROROGATI I PROVVEDIMENTI
ANTI INQUINAMENTO CON IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA FASCIA VERDE CON I MEDESIMI ORARI, OVVEROSIA DALLE 7.30 ALLE
10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE RIGUARDA TUTTI GLI
AUTOVEICOLI DIESEL DA EURO 3 FINO A EURO 6.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma