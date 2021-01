Traffico Roma del 16-01-2021 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno In redazione Massimo peschi ancora chiuse al traffico nelle due direzioni Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino meglio conosciuta i rumeni come panoramica questo per consentire i lavori di manutenzione stradale di un tratto compreso tra via Trionfale e Piazzale Clodio restringimento di carreggiata per lavori di manutenzione Invece sul di tutto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio e questo provoca code nelle due direzioni all’altezza di via del Cappellaccio oggi e domani blocco dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 20:03 all’interno della fascia verde non possono circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1 di autoveicoli a benzina Euro 0 1 e 2 e i diesel Euro 0 1 e 2 di invece non potranno circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 1 e le auto a benzina Euro 2 ed infine sulla ferrovia Roma Viterbo sono cancellati i trenipolitani da Flaminio delle 14 e delle 14:50 e da Montebello delle 14:30 e delle 15:20 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il Roomba punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma