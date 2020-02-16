Traffico Roma del 16-02-2020 ore 14:30
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A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DAL
RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER FORMELLO DIREZIONE LE RUGHRE
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA IN
DIREZIONE OSTIA ANTICA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN USCITA DA ROMA
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ANCORA PER OGGI È DI SCENA “CAVALLI A ROMA” LA
PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD DEDICATA AL MONDO
DEL CAVALLO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E
SULLA VIA PORTUENSE.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LA LAZIO SFIDERÀ’ L’INTER PER LA 24° GIORNATA DI
CAMPIONATO DI SERIE A. LE MISURE RELATIVE ALLA SOSTA E ALLA SICUREZZA
NELL’AREA DEL FORO ITALICO SCATTERANNO NEL PRIMO POMERIGGIO, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA. PER RAGGIUNGERE LO STADIO È
POSSIBILE UTILIZZARE, OLTRE ALLE NUMEROSE LINEE BUS CHE CONVERGONO IN
ZONA, LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO. DA
QUI IL TRAM 2 CHE CONDUCE DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI NELLE IMMEDIATE
VICINANZE DELL’OLIMPICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma