Traffico Roma del 16-02-2020 ore 14:30

A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DAL

RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER FORMELLO DIREZIONE LE RUGHRE

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA IN

DIREZIONE OSTIA ANTICA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN USCITA DA ROMA

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA ANCORA PER OGGI È DI SCENA “CAVALLI A ROMA” LA

PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL CENTRO SUD DEDICATA AL MONDO

DEL CAVALLO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E

SULLA VIA PORTUENSE.

ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LA LAZIO SFIDERÀ’ L’INTER PER LA 24° GIORNATA DI

CAMPIONATO DI SERIE A. LE MISURE RELATIVE ALLA SOSTA E ALLA SICUREZZA

NELL’AREA DEL FORO ITALICO SCATTERANNO NEL PRIMO POMERIGGIO, INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA. PER RAGGIUNGERE LO STADIO È

POSSIBILE UTILIZZARE, OLTRE ALLE NUMEROSE LINEE BUS CHE CONVERGONO IN

ZONA, LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO. DA

QUI IL TRAM 2 CHE CONDUCE DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI NELLE IMMEDIATE

VICINANZE DELL’OLIMPICO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

