Traffico Roma del 16-03-2020 ore 18:00

proseguono i lavori per realizzare lo scambio tra m b e m c al Colosseo l'intervento si svolge prevalentemente in orario serale e notturno dopo le ore 21 Quindi in questi giorni di rimodulazione del servizio di trasporto pubblico con le ultime corse di bus e metropolitane previste proprio alle ore 21 il cantiere è attivo quando i trasporti Sono fermi maggiori dettagli su muoversiaroma.it le altre notizie fino al 3 di aprile le ZTL diurne della città non sono attive questa misura o ricordiamo è stata presa dal Campidoglio per agevolare gli spostamenti di chigarantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali per esempio l'acquisto di beni essenziali resta Attiva la sosta a pagamento sulle strisce blu

