Traffico Roma del 16-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 07:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
GIA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA, QUI ANCHE
PER LAVORI
FILE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE DA TORRENOVA
AL RACCORDO ANULARE QUINDI IN ENTRATA A ROMA
RALLENTAMETI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO A12 VERSO
FIUMICINO
RALLENTAMENTI VERSO ROMA INVECE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL
ROMANO
SEMPRE VERSO LA CAPITALE, CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA
DA OTR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO
MOLTO TRAFFICO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma