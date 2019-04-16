Traffico Roma del 16-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 07:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SU VIA BOCCEA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DELLA CELLULOSA
LUNGHE CODE IN ENTRATA A ROMA MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA
TRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA PER TRAFFICO MA ANCHE PER INCIDENTE, TRA CASILINA E LAURENTINA E
IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA, TRA APPIA E TUSCOLANA, QUI ANCHE PER
LAVORI, E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
FILE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE ALTEZZA
RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A ROMA
RALLENTAMENTI VERSO ROMA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA
SEMPRE VERSO LA CAPITALE, CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO
MOLTO TRAFFICO SULLA FLAMINA FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI,
ALTRE FILE SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma