Traffico Roma del 16-04-2019 ore 09:00

LUNGHE CODE IN ENTRATA A ROMA PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA

MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA

DISAGI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE,

RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ARDEATINA E APPIA, TRA PRENETINA E NOMENTANA E

PIU’ AVANTI TRA SETTEBAGNI E FLAMINIA

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA

CASILINA E ARDEATINA

VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST

CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO

STADIO

INTENSO IL TRAFFICO SULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI. ALTRE FILE SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE DIREIZONE ROMA

CENTRO

