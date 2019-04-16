Traffico Roma del 16-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 08:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
LUNGHE CODE IN ENTRATA A ROMA PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA
MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA
DISAGI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE,
RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ARDEATINA E APPIA, TRA PRENETINA E NOMENTANA E
PIU’ AVANTI TRA SETTEBAGNI E FLAMINIA
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA
CASILINA E ARDEATINA
VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO
INTENSO IL TRAFFICO SULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI. ALTRE FILE SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE DIREIZONE ROMA
CENTRO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma