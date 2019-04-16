Traffico Roma del 16-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 09:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDETNE COLLEGAMENTO SULLA VIA AURELIA IL
TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE IN ENTRATA A ROMA TRA
MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , FILE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA SETTEBAGNI E CASSIA VEIENTANA, TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PRENETINA E TIBURTINA.
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA
CASILINA E ARDEATINA
VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI. ALTRE FILE SULLA SALARIA DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE VERSO ROMA CENTRO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma