Traffico Roma del 16-04-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 09:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , FILE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA SETTEBAGNI E CASSIA VEIENTANA, TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PRENETINA E TIBURTINA.
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S.ANDREA E FLAMNINA,
TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E ARDEATINA, QUI ANCHE PER
INCIDENTE
SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE IN ENTRATA
A ROMA DAL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA
E VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO. CODE ANCHE IN USCITA DA
ROMA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA TIBURTINA
INTENSO IL TRAFFICO ULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI. ALTRE FILE SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO ROMA
CENTRO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma