Traffico Roma del 16-04-2019 ore 10:00

ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , FILE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA SETTEBAGNI E CASSIA VEIENTANA, TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PRENETINA E TIBURTINA.

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S.ANDREA E FLAMNINA,

TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E ARDEATINA, QUI ANCHE PER

INCIDENTE

SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE IN ENTRATA

A ROMA DAL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA

E VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANUALARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO. CODE ANCHE IN USCITA DA

ROMA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE

CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO

STADIO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA TIBURTINA

INTENSO IL TRAFFICO ULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI. ALTRE FILE SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO ROMA

CENTRO

