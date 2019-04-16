Traffico Roma del 16-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 11:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DIREIOZNE CENTRO .
SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA
NICOLA COVIELLO
PER TRAFFICO INVECE LUNGHE CODE SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE VERSO ROMA
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI.
MIGLIRATO INVECE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ORA SOLO
IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LA CRISOTOFORO COLOMBO E IN ESTERNA TRA
PRENESTINA E TIBURTINA
VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO
STADIO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24
LAVORI QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA FLEMING SU VIA DEL FORO
ITALICO. TRA LE 22 E LE 6 DI DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO CHE VA DA
CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO DIREIZIONE SALARIA. SI DOVRA’
OBBLIGATORIAMENTE USICRE A CORSO DI FRANCIA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma