Traffico Roma del 16-04-2019 ore 12:30

INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DIREIOZNE CENTRO .

SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA

NICOLA COVIELLO

PER TRAFFICO INVECE LUNGHE CODE SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE VERSO ROMA

INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA FLAMINA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI.

MIGLIRATO INVECE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ORA SOLO

IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LA CRISOTOFORO COLOMBO E IN ESTERNA TRA

PRENESTINA E TIBURTINA

VERSO LA CAPITALE, FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST

CODE POI SULLA TANGENZIALE EST, TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO

STADIO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24

LAVORI QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA FLEMING SU VIA DEL FORO

ITALICO. TRA LE 22 E LE 6 DI DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO CHE VA DA

CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO DIREIZIONE SALARIA. SI DOVRA’

OBBLIGATORIAMENTE USICRE A CORSO DI FRANCIA

