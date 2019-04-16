Traffico Roma del 16-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
POSSIBILI RALLEENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA RUBICONE
ALL’ALTEZZA DI VIA GARIGLIANO, PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
MERULANA NEI PRESSI DI VIALE MANZONI.
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA
E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRAFFICO INTENSO E
RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA VERSO LO
STADIO OLIMPICO.
SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DEL SOTTOPASSO DI ACILIA SULLA VIA DEL MARE IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’-
DALLE 14.00 ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI
PROTESTA, POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.
SEGNALIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA FLEMING TRA LE 22 E LE 6 DO DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO CHE
VA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE SALARIA, USCITA
OBBLIGATORIA A CORSO DI FRANCIA .
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma