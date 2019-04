Traffico Roma del 16-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 15:20 SS



SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO

SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. NEL

QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI IN VIA BALDO DEGLI UBALDI PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CARDINALE MISTRANGELO, UN’ALTRO INCIDENTE NEL

QUARTIERE TRIESTE IN VIA TAGLIAMENTO SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI

VIA CHIANA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E

CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

TERMINATI I LAVORI IN VIA PRISCLLA RIAPERTA AL TRAFFICO TRA VIA MONTE

DELLE GIOIE E VIA ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI.

FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,

POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.

SEGNALIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA FLEMING TRA LE 22 E LE 6 DO DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO CHE

VA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE SALARIA, USCITA

OBBLIGATORIA A CORSO DI FRANCIA.

