Traffico Roma del 16-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 16:50 SS



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFIFCO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO

RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE

DUE CARREGGIATE, NELLA ZONA DI OSTIA, PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN

VIALE DELLA STELLA POLARE ALL’INCROCIO CON VIA DELLE TARTANE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E

CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA

TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI

E VIA DI FIORANELLO.

FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,

POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.

SEMPRE FINO ALLE 19.00 PER UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA, UN CORTEO

SFILERA’ PER PIAZZA CLEMENTE XI, VIA GIOVANNI X, VIA PIETRO BASADONNA, VIA

BERNARDO DA BIBBIENA. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE 46

49 916 E 983.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIRNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma