RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 16-04-2019 ore 17:30

di - 16 Aprile 2019 - 17:30

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA  MARTEDI’ 16 APRILE  2019 ORE 17:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE  CI SONO
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE
DUE CARREGGIATE,    NELLA ZONA DI OSTIA, PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN
VIALE DELLA STELLA POLARE ALL’INCROCIO CON VIA DELLE TARTANE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E
CORSO  DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI
E VIA DI  FIORANELLO.
FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO  MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,
POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.
SEMPRE  FINO ALLE 19.00  PER UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA, UN CORTEO
 SFILERA’ PER PIAZZA CLEMENTE XI, VIA GIOVANNI X, VIA PIETRO BASADONNA, VIA
BERNARDO DA BIBBIENA. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE 46
  49 916 E 983.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIRNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su