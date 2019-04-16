Traffico Roma del 16-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 17:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE
DUE CARREGGIATE, NELLA ZONA DI OSTIA, PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN
VIALE DELLA STELLA POLARE ALL’INCROCIO CON VIA DELLE TARTANE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E
CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI
E VIA DI FIORANELLO.
FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,
POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.
SEMPRE FINO ALLE 19.00 PER UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA, UN CORTEO
SFILERA’ PER PIAZZA CLEMENTE XI, VIA GIOVANNI X, VIA PIETRO BASADONNA, VIA
BERNARDO DA BIBBIENA. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE 46
49 916 E 983.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIRNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma