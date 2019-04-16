Traffico Roma del 16-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 17:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE
DUE CARREGGIATE, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR
CARBONE POCO PRIMA DELL’INCROCIO CON VIA APPIA ANTICA NELLA ZONA DI OSTIA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA STELLA POLARE
ALL’INCROCIO CON VIA DELLE TARTANE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E
CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI
E VIA DI FIORANELLO.
FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,
POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.
SEGNALIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA FLEMING TRA LE 22 E LE 6 DO DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO CHE
VA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE SALARIA, USCITA
OBBLIGATORIA A CORSO DI FRANCIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma