Traffico Roma del 16-04-2019 ore 18:30

AL TIBURTINO, RALLENTAMENTI IN VIALE DELL’UNIVERSITÀ PER UN INCIDENTE

AVVENUTO NEI PRESSI DI VIALE DEL POLICLINICO

A CINECITTÀ RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AEROPORTO ANCHE QUI PER UN INCIDENTE

AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA LICINIO MURENA

A TORRE SPACCATA ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA AD

ALTEZZA DI PIAZZA SOR CAPANNA.

A CAPANNELLE, TRAFFICO RALLENTATO SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR

CARBONE POCO PRIMA DELL’INCROCIO CON VIA APPIA ANTICA

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LO

SVINCOLO DPER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA

ESTERNA, POI PER IL TRAFFICO CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TIBURTINA;

TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA

BUFALOTTA E ROMANINA;

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E

CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA

TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI

E VIA DI FIORANELLO.

FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,

POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.

