Traffico Roma del 16-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
AL TIBURTINO, RALLENTAMENTI IN VIALE DELL’UNIVERSITÀ PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NEI PRESSI DI VIALE DEL POLICLINICO
A CINECITTÀ RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AEROPORTO ANCHE QUI PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA LICINIO MURENA
A TORRE SPACCATA ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA AD
ALTEZZA DI PIAZZA SOR CAPANNA.
A CAPANNELLE, TRAFFICO RALLENTATO SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR
CARBONE POCO PRIMA DELL’INCROCIO CON VIA APPIA ANTICA
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LO
SVINCOLO DPER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA
ESTERNA, POI PER IL TRAFFICO CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TIBURTINA;
TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA
BUFALOTTA E ROMANINA;
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E
CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI
E VIA DI FIORANELLO.
FINO ALLE 19.0O IN PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA,
POSSIBILI RALLENTMAENTI IN VIA DEL TEATRO MARCELLO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma