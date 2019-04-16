Traffico Roma del 16-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 19:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’. SULLA VIA PONTINA
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER VIA DI ACQUA ACETOSA DIREZIONE
CENTRO.
ALTRI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DELL’UNIVERSITA’
ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL POLICLINICO. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN
VIA CASAL DEI PAZZI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA TIBURTINA.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO E
INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NELLE
DUE CARREGGIATE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E
CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA LARGO RODOLFO LANCIANI ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DI GROTTA
PERFETTA A VIA DI FIORANELLO.
DALLE 21.00 ALLE 22.30 VIA CRUCIS ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA DI SAN LUCA
EVANGELISTA. IL CORTEO PARTIRA’ DA LARGO SAN LUCA E SEGUIRA’ PER VIA E
PIAZZA MALATESTA. TEMPORANEE DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE 412 541 E
545.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma