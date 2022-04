Traffico Roma del 16-04-2022 ore 18:30

Luceverde Roma le ritrovate in studio Tiziana rimondi nessuna variazione rispetto al collegamento precedente la circolazione si mantiene irregolari sulla principale rete viaria della capitale prudenza per incidente avvenuto su via Casilina con rallentamenti all’altezza di via Grammichele nelle due direzioni su via Pontina per lavori si transita su carreggiata ridotta nella zona di Castel di Decima inevitabili ripercussioni il traffico nelle due direzioni lavori che dovrebbero concludersi alla fine di maggio che alle 20:45 all’Olimpico Lazio Torino consuete modifiche alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili di al Flaminio è al bello a Vittoria ricordiamo che lo stadio raggiungibile con il tram 2 da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini e da 14 linee di bus trasporti domani domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta normale orario festivo sull’intera rete di Atac e Roma TPL Inoltre lunedì di Pasquetta e le ZTL di centro Tridente Trastevere non saranno attive per i dettagli di queste di altre notiziepotete consultare il sito roma.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma