Traffico Roma del 16-05-2019 ore 07:30

TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CONCOMITANZA CON

L’INIZIO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO

CITTA.

CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI

MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE.

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO

ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA

E TIBURTINA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE

VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

