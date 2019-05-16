Traffico Roma del 16-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CONCOMITANZA CON
L’INIZIO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO
CITTA.
CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI
MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE.
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA
E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE
VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma