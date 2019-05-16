Traffico Roma del 16-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 8.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA
VERSO CENTRO CITTA.
SALARIA IN CODA TRA VILLA SPADA E TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO.
CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI
MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE.
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA
E TIBURTINA E TRA PISANA E PONTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE
VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.30 A PORTA PIA DAVANTI ALLA SEDE DEL
MINISTERO DEI TRASPORTI
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO
PER LE ORE 13.30.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma