Traffico Roma del 16-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.50 AR

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA

VERSO CENTRO CITTA.

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL

CHISONE.

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE A PARTIRE DALLO

SVINCOLO LAURENTINA SINO ALL’USCITA PER LA ROMA FIUMICINO SEMPRE PER

INCIDENTE TRA PRENESTINA E ROMANINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE

USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E TRA PISANA E PONTINA.

ROMA FIUMICINO IN CODA TRA RACCORDO ANULARE ED EUR PER TRAFFICO INTENSO.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE

VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA

L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.

IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,

FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU

LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO

DIAZ.

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.30 A PORTA PIA DAVANTI ALLA SEDE DEL

MINISTERO DEI TRASPORTI

POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO

PER LE ORE 13.30.

