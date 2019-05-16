Traffico Roma del 16-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA
LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA.
CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E
TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA
DAL RACCORDO ANULARE ALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA, SULLA STESSA TANGENZIALE
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI E CORSO FRANCIA
IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA
L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.30 A PORTA PIA DAVANTI ALLA SEDE DEL
MINISTERO DEI TRASPORTI
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO
PER LE ORE 13.30.
PROSEGUE LA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE
ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI
CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma