Traffico Roma del 16-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
SULLA TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO
PER A24 ROMA L’AQUILA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI PER INCIDENTE VERSO
CORSO FRANCIA.
IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
MANIFESTAZIONE A PORTA PIA DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DELLA ZONA.
IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI PER LE ORE 13.30.
IN CORSO LA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, PREVISTE MODIFICHE ALLA
VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI
CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma