Traffico Roma del 16-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO
CODE IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E
VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR
DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO
TIBURTINA E BIVIO A24.
SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E
SALARIA
AL FORO ITALICO IN CORSO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma