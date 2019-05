Traffico Roma del 16-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO

CODE IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E

VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR

DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO

TIBURTINA E BIVIO A24.

SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E

SALARIA

AL FORO ITALICO IN CORSO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,

FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU

LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO

DIAZ.

