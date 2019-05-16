Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA
AURELIA E LA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E
PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO
CODE IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E
VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI TRA SALARIA E VIALE
DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO
RALLENTATO TIBURTINA E BIVIO A24.
INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO IN CENTRO SU VIA DAMIATA ALL’INCRCIO CON
VIALE DELLE MILIZIE. INCIDENTE ANCHE A OSTIA ANTICA SU VIALE DEI ROMAGNOLI
ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA PER OSTIA
TORNIAMO A ROMA AL FORO ITALICO IN CORSO LA 76 EDIZIONE DEGLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS, FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA
CIRCOLAZIONE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE
MARESCIALLO DIAZ.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma