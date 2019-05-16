Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA
AURELIA E LA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E
PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO
CODE IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E
VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI TRA SALARIA E VIALE
DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO
RALLENTATO TRA TIBURTINA E BIVIO A24.
INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO IN CENTRO SU VIA DAMIATA ALL’INCRCIO CON
VIALE DELLE MILIZIE. INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
DEL RISARO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma