Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA

AURELIA E LA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E

PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO

CODE IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E

VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI TRA SALARIA E VIALE

DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO

RALLENTATO TRA TIBURTINA E BIVIO A24.

INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO IN CENTRO SU VIA DAMIATA ALL’INCRCIO CON

VIALE DELLE MILIZIE. INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

DEL RISARO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma