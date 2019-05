Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC

POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO INCIDENTE CON DISAGI AL

TRAFFICO SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL RISARO

SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTI RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE

TRA LA VIA AURELIA E LA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

ESTERNA MA PER TRAFFICO TRA PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E POI IN

INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDNDTE E PIU’ AVANTI TRA

NOMENTANA E SVINCOLO A24

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO

CODE IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E

VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI

TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E VIALE

CASTRENSE E IN DIREIOZNE DELLO STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E SALARIA

DOMANI VENERDÌ 17 MAGGIO TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8,30

ALLE 12,30 PER L’ADESIONE DEL SINDACATO USB LOCALE ALLO SCIOPERO GENERALE

NAZIONALE.

DISAGI POTRANNO VERIFICARSI PER I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE

DI ROMA TPL E DEI SERVIZI DELLA RETE ATAC, E QUINDI BUS, FILOBUS, TRAM,

METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-

CIVITACASTELLANA-VITERBO E DELLE LINEE BUS PERIFERICI DI ROMA TPL.

