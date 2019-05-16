Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO INCIDENTE CON DISAGI AL
TRAFFICO SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL RISARO
SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTI RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE
TRA LA VIA AURELIA E LA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
ESTERNA MA PER TRAFFICO TRA PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E POI IN
INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDNDTE E PIU’ AVANTI TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TERAMO
CODE IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E
VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI
TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E VIALE
CASTRENSE E IN DIREIOZNE DELLO STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E SALARIA
DOMANI VENERDÌ 17 MAGGIO TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8,30
ALLE 12,30 PER L’ADESIONE DEL SINDACATO USB LOCALE ALLO SCIOPERO GENERALE
NAZIONALE.
DISAGI POTRANNO VERIFICARSI PER I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE
DI ROMA TPL E DEI SERVIZI DELLA RETE ATAC, E QUINDI BUS, FILOBUS, TRAM,
METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-
CIVITACASTELLANA-VITERBO E DELLE LINEE BUS PERIFERICI DI ROMA TPL.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma