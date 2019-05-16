Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 16 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GP
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PORTUENSE
PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITà DI
VIA DELL’ARCADIA
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA
SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN
COLONNA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE
CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO-ROMANINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI
CASSIA-FLAMINIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE E A SEGUIRE
CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA-LA RUSTICA
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA ERCOLE DREI A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA
DOMANI MEZZI PUBBLICI A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30 PER UNO
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA LA PROTESTA INTERESSERà
LA RETE ATAC E I BUS PERIFIERICI DELLA ROMA TPL
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma