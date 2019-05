Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 16 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GP

DISAGI IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PORTUENSE

PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITà DI

VIA DELL’ARCADIA

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA

SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN

COLONNA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE

CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

FIUMICINO-ROMANINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI

CASSIA-FLAMINIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE E A SEGUIRE

CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA-LA RUSTICA

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA ERCOLE DREI A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA

DOMANI MEZZI PUBBLICI A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30 PER UNO

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA LA PROTESTA INTERESSERà

LA RETE ATAC E I BUS PERIFIERICI DELLA ROMA TPL

