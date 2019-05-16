Traffico Roma del 16-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO ALTEZZA VIA
PORTUENSE
PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITA’DI
VIA DELL’ARCADIA
ALTRO INCIDENTE SU VIA OSTIENSE, RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEL
RISARO
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA
SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN
COLONNA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE
CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO-TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO
CASSIA-FLAMINIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE, E A SEGUIRE
CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA-PRENESTINA
DOMANI MEZZI PUBBLICI A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30 PER UNO
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA LA PROTESTA INTERESSERA’
LA RETE ATAC E I BUS PERIFIERICI DELLA ROMA TPL
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma