Traffico Roma del 16-05-2019 ore 20:00

ANCORA DISAGI AL TRAFFICO SU VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE IL

TRAFFICO E’ RALLENTATO ALTEZZA VIA PORTUENSE

ALTRO INCIDENTE SU VIA OSTIENSE, RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEL

RISARO

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA

SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN

COLONNA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE

CASTRENSE

DECISAMENETE MIGLIORATO IL TRAFFICO INVECE SUL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI ORA SOLO TRA LE USCITE NOMENTANA E SVINCOLO A24 PER TERAMO

LAVORI NOTTURNI FINO AL 17 MAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, E QUINDI

ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22,OO NON SARA’ PERCORRIBILE LO SVINCOLO DI SAN

CESAREO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI. LA

RIAPERTURA E’ PER DOMANI MATTINA ALLE 5,00. IN ALTERNATIVA SI POTRA’

UTILIZZARE LO SVCINOLO DI MONTEPORZIO CATONE

DOMANI MEZZI PUBBLICI A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30 PER UNO

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA LA PROTESTA INTERESSERA’

LA RETE ATAC E I BUS PERIFIERICI DELLA ROMA TPL

