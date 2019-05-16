Traffico Roma del 16-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI AL TRAFFICO SU VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE IL
TRAFFICO E’ RALLENTATO ALTEZZA VIA PORTUENSE
ALTRO INCIDENTE SU VIA OSTIENSE, RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEL
RISARO
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA
SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN
COLONNA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE
CASTRENSE
DECISAMENETE MIGLIORATO IL TRAFFICO INVECE SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI ORA SOLO TRA LE USCITE NOMENTANA E SVINCOLO A24 PER TERAMO
LAVORI NOTTURNI FINO AL 17 MAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, E QUINDI
ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22,OO NON SARA’ PERCORRIBILE LO SVINCOLO DI SAN
CESAREO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI. LA
RIAPERTURA E’ PER DOMANI MATTINA ALLE 5,00. IN ALTERNATIVA SI POTRA’
UTILIZZARE LO SVCINOLO DI MONTEPORZIO CATONE
DOMANI MEZZI PUBBLICI A RISCHIO PER 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30 PER UNO
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA LA PROTESTA INTERESSERA’
LA RETE ATAC E I BUS PERIFIERICI DELLA ROMA TPL
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma