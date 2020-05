Traffico Roma del 16-05-2020 ore 11:21

Luceverde Roma Buongiorno alimentazione Massimo peschi e seguito di un incidente si sta in fila e sulla via Flaminia in uscita della città da Corso Francia a via di Grottarossa in Tangenziale Sud del Foro Italico abbiamo ancora in prossimità dello scambio di carreggiata dovuto a lavori all’altezza del ponte di Tor di Quinto code nelle due direzioni riaperta al traffico la panoramica prima chiusa per interventi di pulizia tra Piazzale Clodio e via Trionfale divieto di transito fino alle 14 invece in viale del Muro Torto per lavori di potatura di alberi da Piazzale Flaminio a salire fino al sottovia di Corso d’Italia la galleria Giovanni XXIII è ancora chiusa per interventi di ripristino dopo l’incendio di un veicolo avvenuto qualche giorno fa in direzione di via della Pineta Sacchetti tra via Mario Fani e via Trionfale uscita obbligatoria allo svincolo di via Mario Fani ed infine è distante dal 18 maggio aumentano i treni in circolazione 20 frecce in più per un tot38 collegamenti giornalieri 16 treni Intercity e oltre 3800 3001 lial giorno da Massimo Vische tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

