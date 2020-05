Traffico Roma del 16-05-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguono i lavori al ponte di Tor di Quinto su via del Foro Italico chiuso il tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni doppio senso di marcia quindi sulla carreggiata verso lo stadio Olimpico tra via dei Campi Sportivi e la galleria Fleming al momento Ci sono rallentamenti tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in entrambi i sensi di marcia sempre su via del Foro Italico da segnalare la chiusura della galleria Giovanni XXIII 3 a via Mario Fani e via Trionfale in direzione di via della Pineta Sacchetti si tratta di lavori di ripristino dopo incendio di un veicolo avvenuto qualche giorno fa uscita obbligatoria allo svincolo di via Mario Fani sulla metro B per lavori a partire dalle 21 interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina analoga situazioneLinea C con termini del servizio sempre alle 21 per la tratta San Giovanni Malatesta in entrambi i casi disposte corse sostitutive con autobus restiamo a distanza dal 18 maggio prossima apertura e chiusura dei negozi in tre fasce orarie distinte e possibilità di aprire la domenica obiettivo evitare gli assembramenti gli orari settimanali diversificati non riguardano centri commerciali perché ti tabaccherie e farmacie e saranno in vigore fino al 21 giugno

