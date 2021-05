Traffico Roma del 16-05-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione traffico intenso e rallentato sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana maggiori disagi in quest’ultima ora sulla A24 roma-teramo tra Lazio e Abruzzo in particolare per l’aumento del traffico di rientro verso la capitale e per i lavori in corso tra Carsoli e Vicovaro più traffico per entrare in città anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e lega a Roma prestare attenzione per un precedente incidente su via Aurelia in prossimità di largo Tommaso perassi code possibili già Dopo il grande raccordo anulare in direzione della centro città per la stessa causa prudenza anche su Viale dei Romagnoli dove si procede alla pulizia delle manto stradale a causa dell’olio presente sull’asfalto lavori in programma dalla mezzanotte su via Galla Placidia che rimarrà chiusa fino al 15 giugno tra via allaTorelli via Tiburtina in direzione di quest’ultima il traffico proveniente dalla A24 sarà deviato su via Filippo Fiorentini e domani lunedì riprendono i lavori notturni sulla autostrada Roma Teramo tra Lazio e Abruzzo per diverse notti dalle 22 alle 6 attenzione per la chiusura dell’autostrada tra Carsoli e Vicovaro in entrambe le direzioni per maggiori dettagli sulle nostre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata o servizi cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma