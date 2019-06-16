Traffico Roma del 16-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DA
SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DEI NAVIGATORI.
OGGI IN PROGRAMMA TRA CENTRO PRATI E SAN LORENZO VIA LIBERA. DALLE 10 ALLE
19 PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO CIRCA 15 KM DI STRADE.
VENTISETTE LINEE BUS SARANNO DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI. SULLA
ROMA LIDO PREVISTO UN TRENO SPECIALE PER IL TRASPORTO DELLE BICI.
PER UNA MANIFESTAZOINE SOCIO CULTURALE CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI TRA
VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
DALLE 08 ALLE 11 CIRCA, MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ CORRI A CASAL MONASTERO”.
CHIUSURE TEMPORANEE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
AL DELLA VITTORIA, PROSEGUONO I LAVORI DI POTATURA SU VIALE ANGELICO:
CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA
BARLETTA.
DALLE 19 PROCESSIONE A CASE ROSSE, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT’
ALESSIO PATRONO DEL QUARTIERE. RALLENTAMENTI E BREVI STOP AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI ,DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,
COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma